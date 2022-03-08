Stadio all’inglese, tifosi vicini al campo e spazi espositivi per il nuovo Franchi
Il nuovo Franchi sarà ristrutturato sul "modello inglese
A cura di Redazione Labaroviola
08 marzo 2022 09:36
Ecco il nuovo Franchi. Uno stadio all'inglese. Il progetto dello Studio Arup, vincitore, prevede una ristrutturazione sul modello degli stadi inglesi, con l'avvicinamento dei tifosi al campo da gioco e tanti spazi espositivi all'interno dell'impianto. Lo scrive La Nazione.
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