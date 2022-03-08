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Stadio all’inglese, tifosi vicini al campo e spazi espositivi per il nuovo Franchi 

Il nuovo Franchi sarà ristrutturato sul "modello inglese

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 marzo 2022 09:36
Stadio all’inglese, tifosi vicini al campo e spazi espositivi per il nuovo Franchi  -
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Stadio all’inglese, tifosi vicini al campo e spazi espositivi per il nuovo Franchi 

Ecco il nuovo Franchi. Uno stadio all'inglese. Il progetto dello Studio Arup, vincitore, prevede una ristrutturazione sul modello degli stadi inglesi, con l'avvicinamento dei tifosi al campo da gioco e tanti spazi espositivi all'interno dell'impianto. Lo scrive La Nazione. 

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