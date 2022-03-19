"La Nervi si lamenta del nuovo Franchi? Per risolvere si pensa a sistema per bagnare tifosi in Curva"
Non sono passate inosservate le polemiche della signora Nervi sul nuovo stadio Franchi, ci ha scherzato Benedetto Ferrara
Nel suo pezzo sarcastico e ironico di Benedetto Ferrara su La Nazione, il giornalista parla anche delle polemiche della Fondazione Nervi sul nuovo stadio Franchi:
"Ancora polemiche sul progetto del Franchi reloaded. La fondazione Nervi fa sapere che il progetto vincitore non valorizza l’opera ma la nasconde. Per ovviare la problema si pensa a un sistema che permetta di inondare d’acqua i tifosi delle nuove curve. Tipo una «sistola» sparata in curva per non perdere il gusto di tornare a casa fradici nonostante le tettoie. Capire tu non puoi, tu chiamale se vuoi, emozioni. "
PARLA IL NUOVO PRESIDENTE DELLA LEGA CALCIO
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