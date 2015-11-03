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Notizie Nuovo Stadio Franchi Fiorentina

La Fiorentina ha chiesto alla Lega di giocare le prime 2 gare del prossimo campionato in trasferta

25 maggio 2025 11:37

Europei a Firenze, il comune esulta: "Adesso devono darci i soldi che mancano per lo stadio"

11 ottobre 2023 13:24

"La Nervi si lamenta del nuovo Franchi? Per risolvere si pensa a sistema per bagnare tifosi in Curva"

19 marzo 2022 12:46

Il nuovo Campo di Marte, onda di fiori viola, obiettivo attrarre i turisti di Firenze tutti i giorni

14 marzo 2022 12:00

Italiano: "Agli esterni dobbiamo dirgli che sono attaccanti, senza gol e assist prestazione negativa"

12 marzo 2022 14:54

L'annuncio: "Sarà possibile giocare sempre al Franchi durante i lavori ma con capienza ridotta"

08 marzo 2022 11:42

Lunedi la presentazione del nuovo stadio Franchi, ci saranno Batistuta, Antognoni e Joe Barone

01 marzo 2022 17:25

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