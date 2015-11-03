Notizie Nuovo Stadio Franchi Fiorentina

La Fiorentina ha chiesto alla Lega di giocare le prime 2 gare del prossimo campionato in trasferta
25 maggio 2025 11:37
Europei a Firenze, il comune esulta: "Adesso devono darci i soldi che mancano per lo stadio"
11 ottobre 2023 13:24
"La Nervi si lamenta del nuovo Franchi? Per risolvere si pensa a sistema per bagnare tifosi in Curva"
19 marzo 2022 12:46
Il nuovo Campo di Marte, onda di fiori viola, obiettivo attrarre i turisti di Firenze tutti i giorni
14 marzo 2022 12:00
Italiano: "Agli esterni dobbiamo dirgli che sono attaccanti, senza gol e assist prestazione negativa"
12 marzo 2022 14:54
L'annuncio: "Sarà possibile giocare sempre al Franchi durante i lavori ma con capienza ridotta"
08 marzo 2022 11:42
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