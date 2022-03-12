Italiano: "Agli esterni dobbiamo dirgli che sono attaccanti, senza gol e assist prestazione negativa"

Vigilia di campionato per la Fiorentina deve ripartire dopo il pareggio contro il Verona, ne ha parlato Italiano in conferenza

Alla vigilia della partita contro il Bologna Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa, queste le parole del tecnico della Fiorentina

"Dopo tanto tempo ci siamo allenati per una settimana intera, siamo tutti al completo. Abbiamo fatto di tutto per ripetere le prestazioni delle ultime gare, Bonaventura si è sempre allenato facendo tutto insieme agli altri, la squalifica non ha influito, eravamo fiduciosi sulla riduzione della squalifica.

Contro il Bologna sarà come all'andata, avevamo reagito bene vinto meritatamente. Domani sarà uguale alla partita di andata, abbiamo bisogno di vincere perchè sono tre turni che non lo facciamo, confermare le ultime prestazioni sarò già un grande successo. Il Bologna dà noia a tante squadre, è una squadra per me temibilissima. Arnautovic è un campione, noi non vinciamo da alcune partite e domani dobbiamo vincere. Per convincere gli esterni dobbiamo chiamarli attaccanti, se non hanno fatto un assist o un gol dobbiamo mettergli in testa che hanno fatto una partita negativa.

Voglio una Fiorentina concentrata, aggressiva e concreta domani, sono le caratteristiche che ogni squadra deve avere in ogni preciso momento. La preparazione è stata ottima e tutto può accadere

Non lo so se una mancata vittoria ci può ridimensionare, il nostro obiettivo sapete qual è, siamo li perchè siamo bravi e ci vogliamo rimanere. Non dobbiamo avere l'ossessione di andare in campo per non fallire, vogliamo tutelare quanto fatto di buono. L'ossessione deve essere quella di proporre gioco quando abbiamo la palla e di non concedere quando non ce l'abbiamo, solo questa deve essere la nostra ossessione.

Odriozola si è allenato a parte tutta la settimana, in gruppo solo ieri, è a disposizione e l'abbiamo recuperato. Piatek mi impressiona per voglia e professionalità, sembra un ragazzino aggregato alla prima squadra, ci parlo spesso con lui. Dentro l'area sa ad occhi chiusi dove sta la porta, deve migliorare in altri aspetti. Ha portato entusiasmo, gli faccio davvero i complimenti, è un professionista esemplare.

Ci sono momenti dove si segna sempre e momenti in cui non gira per colpa del portiere, delle sue parate. Nico è stato bene, adesso ha lavorato bene. Ha fatto assist importanti, tutti devono volere qualcosa in più, non credo sia contento dei due gol, è importante averlo li a ridosso dell'area, si sbloccherà, di testa è molto bravo. Gioca chi merita, Cabral è un'altra freccia nel nostro arco

Lo stadio andrà a migliorare il Franchi, adesso lo stadio incute timore con le curva distanti, figuriamoci con le curva vicine, andrà sempre meglio, mi piace per il miglioramento che ci sarà in tutta l'area di Campo di Marte, ci sarà tanto verde, credo che sia davvero un netto salto di qualità sullo stato attuale, anche le tribune saranno molto vicine e questo per noi è un vantaggio. Mi piace tanto.

Per i cambi in corsa siamo terzi dopo Atalanta e Inter, tra assist e gol i cambi hanno inciso 14 volte, è un dato che mi piace tantissimo. Io non dormo solo quando ho tutti a disposizione e devo fare delle scelte"

FIORENTINA IN VENDITA? JOE BARONE NON CI STA

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