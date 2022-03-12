Barone non ci sta: "È falso che siamo alle firme per la vendita della Fiorentina, chiacchiera da bar"

Joe Barone ha voluto commentare le voci che riguardano la Fiorentina vicina alla vendita e al passaggio di mano

Intervistato al Viola Park, Joe Barone ha parlato delle voci sulla possibile vendita della Fiorentina che circolano, queste le sue parole: "Voglio informare tutti che Commisso sta bene, tutto il resto è falso. Così come che abbiamo già venduto la società e che addirittura saremmo alle firme. Stiamo dando tanto, occorre un po’ di pazienza per arrivare ai risultati. Non so da dove nascono queste notizie ma Rocco sta bene, è migliorato, quando il tempo cambierà Rocco verrà a Firenze per godersi il Viola Park, vedere questo progetto realizzarsi e stare al fianco della squadra e dei tifosi. Non capisco perchè devo ripetere sempre queste cose, la tifoseria non vuole che la squadra venga destabilizzata, sono solo voci e chiacchiere da bar, siamo concentrati su squadra, città e tifosi" conclude Joe Barone.

JOE BARONE PARLA ANCHE DEL VIOLA PARK

https://www.labaroviola.com/joe-barone-non-vogliamo-vendere-la-fiorentina-viola-park-a-dicembre-speso-90-milioni-per-farlo/168707/