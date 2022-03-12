Joe Barone: "Non vogliamo vendere la Fiorentina. Viola Park a dicembre, speso 90 milioni per farlo"

Il direttore generale della Fiorentina Barone ha parlato al Viola Park della situazione in casa viola e anche risposto alle voci di vendita

Questa mattina Joe Barone ha ospitato al Viola Park tutti i sindaci della città metropolitana di Firenze, insieme con Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. A margini dell'incontro, con tour nella struttura in costruzione, il direttore generale della Fiorentina ha parlato, queste le sue parole ai presenti:

"Sul Viola Park abbiamo deciso di investire 90 milioni di euro, sarà la casa di tutta la Fiorentina. Si tratta di un passo in avanti di grandissimo livello e per questo voglio ringraziare il sindaco di Bagno a Ripoli Casini, con cui subito c'è stata grande intesa, con il lavoro insieme abbiamo raggiunto grandi risultati. I nostri ricavi sono molto bassi e per questo vogliamo costruire strutture che portino incassi. L'inaugurazione vogliamo farla a dicembre del 2022, l'obiettivo è far stare i nostri tifosi vicini alla squadra e far vedere loro i nostri allenamenti. Con Pradè vogliamo fare una Fiorentina che possa essere sempre più in alto in classifica, Commisso ci chiama sempre appena sveglio, le storie che lui stia male sono inventate, sta molto bene, è falso anche che la società sia in vendita o che vogliamo vendere, addirittura ho letto che saremmo alle firme, siamo venuti qui per dare e non per ricevere, con pazienza arriveranno ottimi risultati" conclude Barone.

REPUBBLICA PARLA DELLA FIORENTINA SENZA VLAHOVIC

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