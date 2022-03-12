Repubblica: “Non servono polemiche o favole, senza Vlahovic abbiamo perso e perderemo punti”

Una cosa dobbiamo dircela con sincerità...

Oggi troviamo un commento di Stefano Cappellini nelle pagine di “Repubblica”: Ma una cosa dobbiamo dircela con sincerità perché anche tra il più cieco amore e la più stupida pazienza c’è un confine: senza Vlahovic abbiamo perso punti e altri li perderemo da qui a fine stagione”.

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