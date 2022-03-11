"Vlahovic non sposta nulla. Piatek è straordinario, la Fiorentina può ancora puntare l'Europa"

Le parole di Domenico Maietta ai microfoni di Radio Bruno in vista della sfida tra Fiorentina e Bologna di domenica

Domenico Maietta, ex difensore rossoblu, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno in occasione di Fiorentina-Bologna in programma per domenica. Ecco le sue parole:

"Non mi sorprende più di tanto perché di base è una squadra forte, ben impostata da Italiano. Ultimamente ha rallentato, ma può capitare a tutti. Rimane un ottimo campionato. Domenica mi aspetto un Bologna in difficoltà, specialmente perché sono usciti acciaccati dall'ultima contro il Torino. Sarà una partita risolta dal classico episodio".

PIATEK-VLAHOVIC "Piatek l'ho marcato, attacca sempre la profondità e dà fastidio al difensore. Per me è straordinario, è veloce e occupa gli spazi. Può dare tanto, ha segnato caterve di gol e quello viola secondo me è un ambiente ideale. Con Vlahovic c'era un punto di riferimento, ma non è un giocatore che ti cambia tutto, per cui la Fiorentina può ancora puntare all'Europa".

QUARTA "Ci sono annate un po' negative, ma se ci si trova in alto in classifica è grazie al contributo di tutti. La difesa si sta disimpegnando bene. L'alternanza proposta da Italiano è importante e rivede un po' quelle che erano le certezze del passato. Ora il difensore è sempre più pronto per scendere in campo in qualsiasi momento".

COMMISSO "È calabrese come me, ha portato ambizione e una gestione attenta. Gli investimenti lo dimostrano".

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