La Fiorentina ha vinto, Casini nuovo presidente di Lega. E' l'uomo voluto da Barone per cambiare il calcio

Lorenzo Casini è il nuovo presidente della Lega, la Fiorentina molto felice perchè ha vinto il nome che caldeggiava

La Lega serie A ha un nuovo presidente: Lorenzo Casini, capo di Gabinetto del Ministero della Cultura. Questa mattina è stato infatti ha vinto con gli undici voti necessari per poter essere eletto. Prende il posto del dimissionario Paolo Dal Pino. Un nome che era appoggiato in particolare dalla Lazio, ma si era parlato in questi giorni anche dell'appoggio della Fiorentina. I club americani infatti lo volevano per cambiare il calcio italiano.

CABRAL NON STA BENE E NON SI ALLENA IN SQUADRA

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