Radio Bruno, Cabral non sta bene e non si è allenato con la squadra. Rientrano Nastasic e Odriozola

Radio Bruno racconta di Cabral che non sta molto bene e complica i piani per mister Italiano in vista del Bologna

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Artur Cabral non è al meglio e non si è allenato nella giornata di oggi. Confermato dunque quello che era stato detto da Italiano dopo la gara al Verona. Sono invece rientrati in gruppo Odriozola, che ha smaltito l'infortunio patito nella gara di coppa contro la Juventus, e Nastasic che invece era ai box già da diverso tempo.

LA FIORENTINA TORNA SU ALVAREZ

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