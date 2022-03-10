Il presidente del Penarol annuncia: "Incontrerò la Fiorentina per trattare ancora Agustin Alvarez"

L'accordo svani dopo la richiesta alta per la percentuale di futura rivendita ma la Fiorentina e il Penarol tratteranno ancora Agustin Alvarez

"Incontrerò (nuovamente) la Fiorentina per il passaggio di Agustín Alvarez Martínez. Sarà il mese prossimo. Chiarisco che il "Canario" non si è strappato e tra 12 giorni sarà guarito"

Lo ha detto il presidente del Penarol Ignacio Ruglio a Sport890 parlando del futuro di Agustin Alvarez, attaccante classe 2001 uruguaiano che la Fiorentina ha trattato lo scorso gennaio, l'accordo non è arrivato perchè non fu trovato accordo per la percentuale di futura rivendita. In patria paragonano l'attaccante a Luis Suarez

I CALCIANTI DI FIRENZE RACCONTANO IL LORO INCONTRO CON DAVIDE ASTORI

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