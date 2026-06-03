Repubblica: "Stadio Franchi, corsa contro il tempo per Euro 2032 e 29 agosto"

La Fiorentina pronta a investire 55 milioni in cambio di una concessione pluridecennale

Sarà un’estate decisiva sul fronte del Franchi e la Fiorentina resta in attesa degli sviluppi. Secondo Repubblica, due sono le date chiave del programma: la fine di luglio, termine entro cui Firenze dovrà formalizzare la candidatura per gli Europei 2032, e il 29 agosto, giorno del centenario del club. Una doppia scadenza che rappresenta una vera e propria partita per la città e per la società viola.

Il cantiere è già attivo e il progetto risulta definito. La prima fase degli interventi sarà completata il prossimo anno, un elemento che colloca lo stadio in una posizione favorevole rispetto ad altre candidature. Nelle prossime settimane si attendono però sviluppi decisivi sul secondo lotto e sull’eventuale copertura finanziaria, oltre al via libera definitivo da parte di FIGC e UEFA.

La Fiorentina ha manifestato la volontà di partecipare con un investimento da circa 55 milioni di euro, a fronte di una concessione dell’impianto di almeno 50 anni. Si attende ora il via libera per avviare ufficialmente l’iter, che inserirebbe lo stadio nella programmazione futura del club.

Per quanto riguarda il centenario, l’obiettivo è arrivare con il primo lotto quasi completato, comprensivo di copertura della Curva Fiesole, parte della Tribuna e della Maratona. I lavori procedono anche in orario serale e su più fronti. Parallelamente, si interviene sulle aree esterne per migliorare accessi, percorsi e gestione dei flussi degli spettatori, con un investimento aggiuntivo di circa 447 mila euro.