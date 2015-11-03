Notizie Restrutturazione Franchi Fiorentina

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Galli: "I lavori al Franchi non devono essere un alibi, ma sembra di essere alle amichevoli del giovedì"

31 ottobre 2025 13:12

La sovrintendenza tranquilla sulla modifica della forma a D del Franchi: "Non è ritenuta essenziale"

23 aprile 2022 12:54

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