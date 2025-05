La Fiorentina ha chiesto alla Lega di giocare le prime 2 gare del prossimo campionato in trasferta

Si sta per concludere la stagione 2024/2025 della Fiorentina che stasera alle 20:45 giocherà ad Udine l’ultima partita del suo campionato, alla ricerca di un posto in Conference. Intanto però arrivano le prime novità in vista della prossima stagione, la Fiorentina infatti ha chiesto alla Lega Calcio di iniziare il campionato 2025/2026 giocando le prime due gare trasferta. Tutto per favorire i lavori allo stadio Franchi che, senza il bisogno di mettere il cantiere in sicurezza per il pubblico, potranno essere svolti più velocemente. Dunque la Fiorentina giocherà le prime due giornate in trasferta, soltanto le prime 2, non 3 come si era ipotizzato all’inizio