Il nuovo Campo di Marte, onda di fiori viola, obiettivo attrarre i turisti di Firenze tutti i giorni

Tanto verde nella nuova area che vedrà non solo la ristrutturazione del Nuovo Stadio Franchi ma di tutta la zona

La Nazione questa mattina racconta la nuova area Campo di Marte dove sorgerà il Nuovo stadio Franchi. Una specie di mantello verde con una forma a conca, con due dolcissime collinette che salgono appena per una quindicina di metri di ’altitudine’. Una che guarda al centro storico e l’altra a Fiesole.

È il nuovo centro di gravità permanente della futura area sportiva del Campo di Marte che secondo il disegno degli ideatori – lo studio bolognese Mario Cucinella Architects con trent’anni di esperienza alle spalle – funzionerà da connessione sociale e fisica tra il nuovo stadio Artemio Franchi e il suo quartiere, storicamente votato alle attività all’aria aperta.

Si è parlato a volontà del progetto che si è aggiudicato il concorso di idee per la ristrutturazione dell’impianto di Nervi e un bel po’ meno del contesto, ovvero del piano per la riqualificazione generale dell’area sportiva che per intendersi, a oggi, stende i suoi oltre 47mila metri quadri dallo stadio appunto fino all’Affrico, girando per il Cerreti. Il mantello che sorgerà dove oggi c’è il retro della Maratona e il maxi parcheggio a ridosso dei ’campini’

«Abbiamo consultato degli esperti per selezionare alcune piante arboree che avranno colori cangianti che creeranno un piccolo bosco» spiega Michele Olivieri, Project Director di MCA - Mario Cucinella Architects. Il criterio è quello di creare una suggestiva ’onda Viola’ che attraverserà i percorsi principali accompagnati da fioriture e colorazioni sui toni del viola appunto, con punte di rosso e di bianco che ripropongono i colori simbolo di Firenze.

Si integrano gli spazi organizzati per lo sport (lo stadio, il palazzetto, la pista da skateboard, le palestre, la piscina, i campi da calcio da rugby e da baseball) con aree vocate al ricreativo (corsa, yoga, percorsi educativi per bambini, tematici dedicati all’arte e alla scienza). Lo spazio a conca (ai margini del quale sorgeranno sia gli spazi ricettivi che la quota commerciale prevista dal progetto) «è pensato anche per la realizzazione di grandi eventi all’aperto». Che prosegue poi: «Il nostro progetto è pensato per essere concepito anche come una meta dai fiorentini e dai turisti vista la sua centralità».

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