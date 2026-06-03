CorFio: "Franchi, il tempo stringe. Nodo finanziamenti, spunta l'ipotesi mutuo"

I lavori potranno continuare anche nelle ore serali durante l'estate grazie a una deroga concessa dal Comune

A meno di due mesi dalla scadenza del 31 luglio, termine fissato per la presentazione alla FIGC della candidatura di Firenze come sede degli Europei 2032, resta da sciogliere il nodo legato alle coperture economiche per il completamento del restyling dello stadio Franchi.

Il progetto è già definito, ma manca ancora un'intesa formale tra il Comune e la Fiorentina. Il club viola si è detto disponibile a investire 55 milioni di euro per finanziare il secondo lotto dei lavori, ma l'accordo dipende dalla definizione della futura concessione dell'impianto. In alternativa, Palazzo Vecchio starebbe valutando il ricorso a mutui che verrebbero poi coperti attraverso il canone di gestione dello stadio.

Sul fronte operativo, il cantiere procede secondo programma. Durante l'estate i lavori potranno proseguire anche nelle ore serali grazie a una deroga concessa dal Comune. Attualmente sono in corso gli interventi per la nuova Curva Fiesole e per la copertura dell'impianto, con l'obiettivo di completare le strutture principali entro ottobre 2026 e concludere le finiture nella primavera del 2027.

Proseguono inoltre le opere nelle aree interne e negli spazi sotterranei dello stadio. Parallelamente andranno avanti anche gli interventi esterni: entro l'inizio della stagione 2026-27 sono previsti il miglioramento dei collegamenti tra Curva Fiesole e Maratona, l'ampliamento dei percorsi pedonali, la realizzazione di una nuova rampa e il trasferimento del Monumento dei tifosi.

In una fase successiva prenderanno il via anche i lavori per il prolungamento di viale Nervi, la riqualificazione dell'area mercato e la creazione di nuovi percorsi dedicati a una gestione più efficiente dei flussi di accesso allo stadio. Lo riporta il Corriere Fiorentino.