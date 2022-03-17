La Nervi non ci sta: "Il nuovo Franchi verrà ricoperto da una lastra, lo stadio non sarà riconoscibile"

La Fondazione Nervi ha protestato contro il progetto del nuovo Franchi perchè non manterrebbe le caratteristiche originali

A TVR ha parlato Margiotta Nervi presidente della Fondazione Nervi. Queste le sue parole sul nuovo Franchi:

“Il progetto doveva valorizzare l’opera e accompagnarla nel moderno, non toccando pero' quelle che sono le caratteristiche che rendono lo stadio riconoscibile nel mondo. Secondo noi il progetto vincitore non mantiene queste caratteristiche. Tutto viene schiacciato da questa lastra che si impone sul perimetro e che andrà a coprire lo stadio. L’obiettivo di valorizzare l’opera di Nervi viene meno“.

ALLEGRI AVVERTE LE ALTRE SQUADRE ITALIANE

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