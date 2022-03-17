Allegri avverte: "Aspettate a darci per morti, abbiamo il campionato e la Coppa Italia con la Fiorentina"

Dopo la gara persa contro il Villareal il tecnico della Juventus Allegri ha detto di aspettare a fare il funerale alla sua squadra

Dopo la sconfitta in Champions League al mister della Juve Allegri hanno chiesto se teme una stagione senza titoli per la sua Juventus. L'allenatore ha risposto così:

"Prima di fare il funerale aspettate, siamo in lotta per il quarto posto. E' un obiettivo che dobbiamo raggiungere e siamo in corsa per la Coppa Italia dove abbiamo vinto all'andata con la Fiorentina. A tutti piace vincere. Non è perché ci chiamiamo Juventus dobbiamo vincere per forza".

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