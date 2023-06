La Repubblica, avanti con il progetto restyling, ricorso al TAR del nipote Marco Nervi

Il Comune di Firenze sta portando avanti tutti gli iter burocratici necessari per procedere al restyling dello stadio Artemio Franchi e dunque all’utilizzo dello stadio Padovano per almeno un anno. Nonostante ciò, si avvertono problemi legati non solo a un fattore economico (la mancanza di risorse che dovevano giungere dal PNRR) ma anche a un fattore costituzionale, infatti, secondo la famiglia Nervi, il disegno vincitore di Arup viola le norme internazionali sul diritto d’autore. Un nuovo brivido scuote così ora Palazzo Vecchio già alle prese coi fondi mancanti e la gara d’appalto in scadenza. Lo scrive La Repubblica.