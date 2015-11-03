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Notizie Comune Fiorentina

Corriere Fiorentino: “Financing Franchi? Fiorentina-Comune servirà più tempo per la fumata bianca"

05 aprile 2026 09:48

Il progetto Franchi convince l'Uefa ma è corsa contro il tempo per trovare i finanziamenti per ultimare i lavori

21 novembre 2025 08:46

Franchi, mail della Fiorentina al Comune per il project financing: Commisso vuole partecipare al restyling 

30 novembre 2024 10:17

"A Venezia hanno lavorato insieme comune e opposizioni per ottenere il risultato, a Firenze no"

25 novembre 2023 13:25

Repubblica, nessuna offerta nella gara d'appalto per il restyling del Franchi

29 giugno 2023 09:19

La Repubblica, avanti con il progetto restyling, ricorso al TAR del nipote Marco Nervi

13 giugno 2023 09:54

Renzi: "Franchi? Potere al Comune e non più alla Soprintendenza. Commisso può restaurarlo perchè..."

03 settembre 2020 11:01

CorSport, Franchi? Cade a pezzi, servirebbe una vera ristrutturazione

03 marzo 2020 10:50

Bando Mercafir, Commisso-Comune non si possono dividere le spese. Ipotesi nuovo bando con sconto?

24 febbraio 2020 12:11

Nuovo stadio, Commisso valuta la Mercafir 6 milioni ma il Comune non fa sconti. Nel 2015 la valutazione...

01 dicembre 2019 13:45

Oggi si tiene l'incontro tra Commisso, soprintendenza e Comune per il restyling del Franchi

05 settembre 2019 09:58

Nuovo stadio: la Fiorentina ha presentato il progetto definitivo. Ora il Comune valuterà eventuali ritocchi...

28 dicembre 2017 10:59

Nuovo stadio: si va verso una proroga sui tempi di consegna della documentazione al Comune

12 dicembre 2017 12:28

Corriere Fiorentino: a giorni un incontro tra Fiorentina e Comune per fare chiarezza sul nuovo stadio

27 giugno 2017 12:29

Unipol: nuovo ricorso al TAR contro Fiorentina e Comune riguardo al progetto del nuovo stadio

04 maggio 2017 19:24

Stadio: il Comune proroga interesse pubblico fino a dicembre. Serve la documentazione completa

28 marzo 2017 18:35

La Fiorentina chiede al Comune l'ampliamento del centro sportivo

04 gennaio 2017 23:13

Ass. Vannucci: "Stadio? Inizio lavori a fine 2018. Fiorentina e Comune fanno sul serio"

30 dicembre 2016 13:15

Comune Firenze: "Presentato ieri il progetto di uno stadio da 40.000 posti"

29 dicembre 2016 17:02

Della Valle, 350 milioni di euro per lo stadio e la cittadella. Adesso la palla passa al comune

24 settembre 2016 11:17

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