Notizie Comune Fiorentina

Corriere Fiorentino: “Financing Franchi? Fiorentina-Comune servirà più tempo per la fumata bianca"
05 aprile 2026 09:48
Il progetto Franchi convince l'Uefa ma è corsa contro il tempo per trovare i finanziamenti per ultimare i lavori
21 novembre 2025 08:46
Franchi, mail della Fiorentina al Comune per il project financing: Commisso vuole partecipare al restyling
30 novembre 2024 10:17
"A Venezia hanno lavorato insieme comune e opposizioni per ottenere il risultato, a Firenze no"
25 novembre 2023 13:25
Repubblica, nessuna offerta nella gara d'appalto per il restyling del Franchi
29 giugno 2023 09:19
La Repubblica, avanti con il progetto restyling, ricorso al TAR del nipote Marco Nervi
13 giugno 2023 09:54
Renzi: "Franchi? Potere al Comune e non più alla Soprintendenza. Commisso può restaurarlo perchè..."
03 settembre 2020 11:01
CorSport, Franchi? Cade a pezzi, servirebbe una vera ristrutturazione
03 marzo 2020 10:50
Bando Mercafir, Commisso-Comune non si possono dividere le spese. Ipotesi nuovo bando con sconto?
24 febbraio 2020 12:11
Nuovo stadio, Commisso valuta la Mercafir 6 milioni ma il Comune non fa sconti. Nel 2015 la valutazione...
01 dicembre 2019 13:45
Oggi si tiene l'incontro tra Commisso, soprintendenza e Comune per il restyling del Franchi
05 settembre 2019 09:58
Nuovo stadio: la Fiorentina ha presentato il progetto definitivo. Ora il Comune valuterà eventuali ritocchi...
28 dicembre 2017 10:59
Nuovo stadio: si va verso una proroga sui tempi di consegna della documentazione al Comune
12 dicembre 2017 12:28
Corriere Fiorentino: a giorni un incontro tra Fiorentina e Comune per fare chiarezza sul nuovo stadio
27 giugno 2017 12:29
Unipol: nuovo ricorso al TAR contro Fiorentina e Comune riguardo al progetto del nuovo stadio
04 maggio 2017 19:24
Stadio: il Comune proroga interesse pubblico fino a dicembre. Serve la documentazione completa
28 marzo 2017 18:35
La Fiorentina chiede al Comune l'ampliamento del centro sportivo
04 gennaio 2017 23:13
Ass. Vannucci: "Stadio? Inizio lavori a fine 2018. Fiorentina e Comune fanno sul serio"
30 dicembre 2016 13:15
Comune Firenze: "Presentato ieri il progetto di uno stadio da 40.000 posti"
29 dicembre 2016 17:02
Della Valle, 350 milioni di euro per lo stadio e la cittadella. Adesso la palla passa al comune
24 settembre 2016 11:17
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