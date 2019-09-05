Oggi si tiene l'incontro tra Commisso, soprintendenza e Comune per il restyling del Franchi

Secondo quanto scrive Il Corriere Fiorentino, Commisso, la soprintendenza ed il Comune si incontreranno oggi per parlare della questione stadio. Il neo presidente viola presenterà il progetto di resty...

Secondo quanto scrive Il Corriere Fiorentino, Commisso, la soprintendenza ed il Comune si incontreranno oggi per parlare della questione stadio. Il neo presidente viola presenterà il progetto di restyling dell'Artemio Franchi il quale prevede la possibilità di avere sette giorni su sette spazi commerciali. Andrea Pessina ha già espresso il suo parere favorevole nei confronti del restauro a patto che si rispettino i vincoli preesistenti ed ovviamente un via libera del ministero. L'idea di cui si discuterà sarà anche quella di avvicinare le due curve al campo e di coprire magari con una struttura trasparente. Anche gli spazi vuoti verrebbero ammodernati ed impiegati per nuovi utilizzi. Diverse saranno le autorità che prenderanno parte a quest'incontro tra cui il dirigente dell'urbanistica. I tempi non saranno comunque così brevi perchè operare su un'opera monumentale è una cosa delicata tanto che probabilmente costerà quanto costruire uno stadio ex novo. Il Comune di Firenze aveva già in mente la possibilità di riqualificare realizzando una sorta di cittadella sportiva a Campo di Marte, Commisso infatti vorrebbe realizzare un nuovo centro sportivo ma forse oggi il tempo per parlare di questo non ci sarà.