Notizie Soprintendenza Fiorentina

Nardella contro Pessina, il sindaco di Firenze vuole rendere impotente la Soprintendenza sul Franchi
23 marzo 2022 12:46
Soprintendenza risponde a Commisso: "Non c'è problema per le linee, no ad altri campi sintetici"
04 febbraio 2022 12:54
Repubblica, dopo il Franchi la Soprintendenza ha frenato un'altra opera in San Frediano
10 febbraio 2021 12:40
Via libera alla realizzazione del Centro sportivo della Fiorentina. C'è il si della Conferenza dei Servizi
30 settembre 2020 15:29
Renzi: "Franchi? Potere al Comune e non più alla Soprintendenza. Commisso può restaurarlo perchè..."
03 settembre 2020 11:01
Emendamento "sbloccastadi" il 15 settembre il verdetto. Restyling Franchi? Scavalcata la Soprintendenza
03 settembre 2020 08:42
La Fiorentina sorride, approvato questa notte l'emendamento sugli stadi. Sì al restyling senza vincoli
02 settembre 2020 07:31
Casini: "Centro sportivo? I paletti sono migliorie. Calciomercato? Presto grandi novità, Barone-Pradè in fermento"
24 luglio 2020 20:57
Finito incontro Fiorentina-Soprintendenza: "A Settembre inizio dei lavori"
24 luglio 2020 16:16
Centro sportivo, oggi incontro decisivo per risolvere i problemi. Commisso non accetta altri ritardi
24 luglio 2020 11:05
Centro sportivo, Commisso è una furia. Oggi il vertice decisivo con Soprintendenza, Regione e Comune
24 luglio 2020 10:05
Basile: "Con Commisso, la Soprintendenza ha riscoperto luoghi di cui fino ad ora non si era mai occupata"
23 luglio 2020 20:29
Pessina (Soprintendenza) chiarisce: "Vi spiego i motivi dello stop ai lavori"
23 luglio 2020 16:11
Commisso risponde allo stop del centro sportivo: "Presto la soluzione"
23 luglio 2020 15:03
Centro Sportivo, la Soprintendenza blocca tutto: altro mese di ritardo, bisogna risolvere delle criticità
21 luglio 2020 08:53
Pessina contro Campi: "Pro e contro sullo stadio lì, difficile farlo in poco tempo"
23 giugno 2020 17:31
"L'ipotesi della Fiorentina di rifare lo stadio nuovo sul vecchio era la migliore. Ok la legge, sbagliati i criteri"
18 giugno 2020 14:38
Pessina: "Franchi? Non abbiamo mai bocciato nessun progetto. È vietato demolirlo"
11 giugno 2020 20:28
Pierguidi: "Striscione irrispettoso verso Firenze e i fiorentini. Vorrei un nuovo Artemio Franchi"
03 giugno 2020 14:05
Baiesi: "Franchi? Ci siamo imbattuti nei vincoli già nel 2012. Bisogna fare un nuovo stadio"
25 maggio 2020 19:25
Soprintendente Pessina: "Restyling Franchi? Si possono fare negozi e ristoranti sotto le curve"
20 maggio 2020 10:28
Il Governo aiuta la Fiorentina, si cerca di togliere il potere della Soprintendenza per rifare il Franchi
07 marzo 2020 09:52
I vincoli della Soprintendenza sul Franchi: serve il loro ok anche per il colore dei seggiolini e maxischermo
06 marzo 2020 12:08
Il figlio di Franchi: "Perchè lo stadio nel '90 venne ammodernato ed ora non si può? Il mio sospetto..."
24 dicembre 2019 15:05
Soprintendenza, Tesi: "Il Franchi può essere venduto a privati e probabilmente anche coperto"
24 dicembre 2019 14:47
Le curve del Franchi non si possono abbattere ma le crepe, la muffa e il muschio fanno da padroni
15 dicembre 2019 14:21
Il no della Soprintendenza è arrivato, bocciato definitivamente il restyling del Franchi
13 dicembre 2019 10:56
Nardella: "La decisione della Soprintendenza farà chiarezza, noi andiamo avanti con il progetto di riqualificazione"
22 novembre 2019 20:05
La Soprintendenza archivia la pratica, l'idea restyling del Franchi viene abbandonata. I lavori per la Mercafir accelerano
23 ottobre 2019 10:51
Tra due settimane arriverà la risposta della Soprintendenza sul restyling del Franchi
09 ottobre 2019 10:07
Commisso: "Mercato? È solo il primo passo. Bisogna aumentare i ricavi. Infrastrutture? Sono deluso"
11 settembre 2019 12:14
Oggi si tiene l'incontro tra Commisso, soprintendenza e Comune per il restyling del Franchi
05 settembre 2019 09:58
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