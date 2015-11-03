Labaro Viola

Notizie Soprintendenza Fiorentina

Nardella contro Pessina, il sindaco di Firenze vuole rendere impotente la Soprintendenza sul Franchi

23 marzo 2022 12:46

Soprintendenza risponde a Commisso: "Non c'è problema per le linee, no ad altri campi sintetici"

04 febbraio 2022 12:54

Repubblica, dopo il Franchi la Soprintendenza ha frenato un'altra opera in San Frediano

10 febbraio 2021 12:40

Via libera alla realizzazione del Centro sportivo della Fiorentina. C'è il si della Conferenza dei Servizi

30 settembre 2020 15:29

Renzi: "Franchi? Potere al Comune e non più alla Soprintendenza. Commisso può restaurarlo perchè..."

03 settembre 2020 11:01

Emendamento "sbloccastadi" il 15 settembre il verdetto. Restyling Franchi? Scavalcata la Soprintendenza

03 settembre 2020 08:42

La Fiorentina sorride, approvato questa notte l'emendamento sugli stadi. Sì al restyling senza vincoli

02 settembre 2020 07:31

Casini: "Centro sportivo? I paletti sono migliorie. Calciomercato? Presto grandi novità, Barone-Pradè in fermento"

24 luglio 2020 20:57

Finito incontro Fiorentina-Soprintendenza: "A Settembre inizio dei lavori"

24 luglio 2020 16:16

Centro sportivo, oggi incontro decisivo per risolvere i problemi. Commisso non accetta altri ritardi

24 luglio 2020 11:05

Centro sportivo, Commisso è una furia. Oggi il vertice decisivo con Soprintendenza, Regione e Comune

24 luglio 2020 10:05

Basile: "Con Commisso, la Soprintendenza ha riscoperto luoghi di cui fino ad ora non si era mai occupata"

23 luglio 2020 20:29

Pessina (Soprintendenza) chiarisce: "Vi spiego i motivi dello stop ai lavori"

23 luglio 2020 16:11

Commisso risponde allo stop del centro sportivo: "Presto la soluzione"

23 luglio 2020 15:03

Centro Sportivo, la Soprintendenza blocca tutto: altro mese di ritardo, bisogna risolvere delle criticità

21 luglio 2020 08:53

Pessina contro Campi: "Pro e contro sullo stadio lì, difficile farlo in poco tempo"

23 giugno 2020 17:31

"L'ipotesi della Fiorentina di rifare lo stadio nuovo sul vecchio era la migliore. Ok la legge, sbagliati i criteri"

18 giugno 2020 14:38

Pessina: "Franchi? Non abbiamo mai bocciato nessun progetto. È vietato demolirlo"

11 giugno 2020 20:28

Pierguidi: "Striscione irrispettoso verso Firenze e i fiorentini. Vorrei un nuovo Artemio Franchi"

03 giugno 2020 14:05

Baiesi: "Franchi? Ci siamo imbattuti nei vincoli già nel 2012. Bisogna fare un nuovo stadio"

25 maggio 2020 19:25

Soprintendente Pessina: "Restyling Franchi? Si possono fare negozi e ristoranti sotto le curve"

20 maggio 2020 10:28

Il Governo aiuta la Fiorentina, si cerca di togliere il potere della Soprintendenza per rifare il Franchi

07 marzo 2020 09:52

I vincoli della Soprintendenza sul Franchi: serve il loro ok anche per il colore dei seggiolini e maxischermo

06 marzo 2020 12:08

Il figlio di Franchi: "Perchè lo stadio nel '90 venne ammodernato ed ora non si può? Il mio sospetto..."

24 dicembre 2019 15:05

Soprintendenza, Tesi: "Il Franchi può essere venduto a privati e probabilmente anche coperto"

24 dicembre 2019 14:47

Le curve del Franchi non si possono abbattere ma le crepe, la muffa e il muschio fanno da padroni

15 dicembre 2019 14:21

Il no della Soprintendenza è arrivato, bocciato definitivamente il restyling del Franchi

13 dicembre 2019 10:56

Nardella: "La decisione della Soprintendenza farà chiarezza, noi andiamo avanti con il progetto di riqualificazione"

22 novembre 2019 20:05

La Soprintendenza archivia la pratica, l'idea restyling del Franchi viene abbandonata. I lavori per la Mercafir accelerano

23 ottobre 2019 10:51

Tra due settimane arriverà la risposta della Soprintendenza sul restyling del Franchi

09 ottobre 2019 10:07

Commisso: "Mercato? È solo il primo passo. Bisogna aumentare i ricavi. Infrastrutture? Sono deluso"

11 settembre 2019 12:14

Oggi si tiene l'incontro tra Commisso, soprintendenza e Comune per il restyling del Franchi

05 settembre 2019 09:58

La prossima settimana ci sarà l'incontro tra Nardella, Commisso ed il soprintendente per il restyling del Franchi

31 agosto 2019 09:20

Archivio

Esplora l'archivio di Soprintendenza

Sett. 12 Sett. 5
Sett. 6
Sett. 40 Sett. 36 Sett. 30 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 10
Sett. 52 Sett. 50 Sett. 47 Sett. 43 Sett. 41 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35