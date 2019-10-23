La Soprintendenza archivia la pratica, l'idea restyling del Franchi viene abbandonata. I lavori per la Mercafir accelerano

All'interno del Corriere Fiorentino si continua a parlare del nuovo stadio della Fiorentina. Il Comune sta lavorando molto per la Mercafir, l'operazione di spostamento è stata affrontata proprio ieri...

All'interno del Corriere Fiorentino si continua a parlare del nuovo stadio della Fiorentina. Il Comune sta lavorando molto per la Mercafir, l'operazione di spostamento è stata affrontata proprio ieri mattina tra Gianassi, assessore alle Partecipate e Lucibello, presidente Mercafir. L'idea restyling del Franchi è stata nel contempo abbandonata perchè è arrivato il no definitivo della Soprintendenza al restyling delle due curve. Così è intervenuto il soprintendente Pessina: "La prossima settimana la pratica sarà chiusa, non abbiamo un progetto alternativo. Siamo contrari ad un abbattimento del 30-40% dello stadio, perchè è troppo". La pratica quindi verrà archiviata. L'obiettivo per quanto riguarda l'area Mercafir è quello di spostare il mercato in due anni, la Fiorentina sta operando per il progetto esecutivo, i numerosi incontri tra Barone e la task force stanno accelerando i tempi.