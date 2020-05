“La Soprintendenza – ha detto il soprintendente Andrea Pessina a Repubblica – spera che la Fiorentina continui a giocare al Franchi, il progetto è un problema. A noi l’unico che è stato presentato prevedeva al 40% la demolizione dell’impianto e non era accettabile. C’è una variante però tra le carte di Nervi che non è mai stata realizzata, prevedeva l’uso dello spazio sotto le curve coperto con vetrate dove si potrebbero fare negozi e ristoranti. Il comune forse quest’idea l’aveva già in mente, la Fiorentina potrebbe indire un concorso internazionale di idee”.