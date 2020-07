Centro sportivo, oggi incontro decisivo per risolvere i problemi. Commisso non accetta altri ritardi

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone oggi incontrerà la Soprintendenza, la Regione, i rappresentanti della Città Metropolitana ed il Comune di Bagno a Ripoli per risolvere il blocco del centro sportivo. Fiorentina non disposta ad accettare altri ritardi per questo progetto. È stato fissato un incontro per oggi, venerdì 24 luglio per risolvere questioni legate alla Soprintendenza. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.