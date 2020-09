Emendamento “sbloccastadi” il 15 settembre il verdetto. Restyling Franchi? Scavalcata la Soprintendenza

Ieri notte l’emendamento è stato approvato dalla commissione. Domani sarà un giorno fondamentale, il Senato voterà per la fiducia ed il 15 settembre il verdetto definitivo spetterà alla Camera. L’emendamento dà priorità alla valorizzazione degli impianti nel rispetto del vincolo. Restyling Franchi? La valutazione del progetto che verrà presentato spetterà al Ministero di Roma, scavalcato l’ostacolo Soprintendenza di Firenze. Quest’ultima non potrà più avere voce sugli elementi da salvaguardare per esempio curve, scale elicoidali e torre Maratona. Commisso potrà quindi demolire le curve (più volte ha chiesto di poterlo fare per avvicinare i tifosi al campo e recuperare un po’ di spazio libero). Lo scrive il Corriere Fiorentino.

