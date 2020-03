Il grande nodo da sciogliere sul Franchi secondo il Corriere Fiorentino è quello delle autorizzazioni, i tempi della burocrazia italiana sono veramente troppo lunghi. Il colore dei seggiolini per esempio è un problema, la tonalità di viola utilizzata va autorizzata dalla Soprintendenza, ma spunta addirittura il fatto che la Fiorentina ha già un nuovo maxi schermo da istallare al Franchi ma… non è arrivato il via libera.