Queste le parole rilasciate a La Nazione da Valerio Tesi, responsabile dell’architettura della Soprintendenza sul Franchi: “Previa autorizzazione della Soprintendenza il Franchi si può vendere ad un privato. Il progetto di restyling di Commisso e Casamonti non può essere fatto secondo la Soprintendenza, interviene troppo sulla struttura. Non è possibile demolire una porzione così rilevante, dobbiamo trovare un compromesso in base alle esigenze, la vita va avanti e cambia, dobbiamo adeguarci. Se si piò coprire? Speriamo di si, la struttura va tutelata”.