“Al Franchi nel 2012 – ha detto Gian Luca Baiesi a Radio Bruno – abbiamo fatto dei lavori di cambiamento, per gli interventi in tribuna e nel parterre abbiamo trovato una strada accidentata dalla Soprintendenza. Rimaneva la copertura dello stadio, ma bisognava demolire le due curve e ciò a causa dei vincoli non si poteva fare. Credo che l’impianto di Campo di Marte si può migliorare solo parzialmente, lo stadio nuovo è l’unica soluzione anche se ci sono problemi alla Mercafir, bisogna trovare un’ulteriore soluzione”.