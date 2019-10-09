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Tra due settimane arriverà la risposta della Soprintendenza sul restyling del Franchi

Come scrive il Corriere Fiorentino tra due settimane ci sarà la prima risposta della Soprintendenza sul restyling dell'Artemio Franchi. Commisso vuole avere in mano i tempi ed il percorso da intrapren...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 ottobre 2019 10:07
Tra due settimane arriverà la risposta della Soprintendenza sul restyling del Franchi -
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Come scrive il Corriere Fiorentino tra due settimane ci sarà la prima risposta della Soprintendenza sul restyling dell'Artemio Franchi. Commisso vuole avere in mano i tempi ed il percorso da intraprendere. Il proprietario viola vuole lasciare alla città in tempi brevi un nuovo stadio e a lui poco importa se a Firenze o a Campi Bisenzio.

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