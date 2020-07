“Curioso il fatto che uno come Pessina – ha detto Massimo Basile, giornalista e inviato negli USA a Radio Bruno – intervenga in quel modo ed indichi il numero dei campi di allenamento. C’è qualcosa che non torna con la Soprintendenza, sembra la stessa storia dello stadio, questo va oltre i suoi compiti. Pessina? Parla di un terreno pregiato di Bagno a Ripoli ma finora era in stato d’abbandono. Con l’arrivo di Commisso a Firenze la Soprintendenza ha riscoperto luoghi ed edifici di cui non se ne era mai occupata finora”.