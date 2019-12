Queste le parole rilasciate al Corriere Fiorentino da Francesco Franchi, figlio di Artemio Franchi: “Sono molto più che tifoso. E assolutamente grato a Commisso per l’entusiasmo, la passione e il denaro che sta mettendo sulla Fiorentina ma qui intendo parlare come portatore di buon senso: lo stadio Franchi è un capolavoro di architettura moderna e con un ristrutturazione intelligente che ne lasci inalterato il valore architettonico, la Maratona, le curve, le scale elicoidali, sarebbe un importante arricchimento. Era la prima scelta per Rocco. Costruire un nuovo stadio comporterebbe un danno per tutto un quartiere a vocazione sportiva come Campo di Marte, dove c’è tutto, l’Africo, il rugby, la piscina, il Mandela Forum. È ovvio che come famiglia saremmo assai dispiaciuti se, dopo aver ricevuto un regalo, l’intitolazione dello stadio di Firenze al più grande dirigente di calcio che ci sia mai stato, vedessimo trasformare quell’intitolazione in un elogio funebre. Nessuno mi ha ancora spiegato perchè la Mercafir dovrebbe essere per forza meglio del Franchi ristrutturato. Sui vincoli… perchè nel 1990 è stato possibile fare i lavori per togliere la pista di atletica e mettere gli Sky Box? Allora fu possibile ammodernarlo. E ora no? Il sospetto che si voglia impedire ai nuovi padroni della Fiorentina di fare quello che vogliono c’è”.