“La telefonata di Joe Barone mi ha fatto piacere – ha detto Andrea Pessina, Soprintendente di Firenze, a Lady Radio – da parte della Soprintendenza c’è massima disponibilità coniugandola con le esigenze della società. È sbagliato dire che sugli edifici vincolati non si può intervenire, deve solo essere approvato da noi. Sappiamo bene che se la Fiorentina abbandona il Franchi è una sconfitta per Firenze, se qualcuno ci presenterà un progetto siamo disponibili. Le novità con il prossimo Decreto? Non so quale sia l’iter, a mio parere si può intervenire sui tempi ma a mio avviso la distruzione e demolizione di un bene culturale è vietata, anche se fatichiamo a capirlo il Franchi lo è.”.

“Cosa ci ha proposto la Fiorentina? Un progetto definito no – ha aggiunto -, c’erano delle proposte, da parte della Soprintendenza non c’è stata nessuna bocciatura perchè un’idea progettuale non c’è stata illustrata. Come evitare l’abbandono del Franchi? Resta valida l’idea del sindaco Nardella di utilizzarlo per altre attività, penso che il Comune lavori perchè la Fiorentina resti a giocare lì”.