La prima bozza di norma per poter intervenire in modo più estensivo sugli stadi vincolati come monumenti è già stata depositata dalla deputata Pd Maria Di Giorgi. È una norma «erga omnes» ma

che ovviamente sarà rilevante per il Franchi. Ma c’è già un primo effetto ed un’apertura da parte del governo.

La richiesta di Rocco Commisso di una normativa che consenta di intervenire anche sugli stadi vincolati, per renderli moderni e poter inserire attività commerciali che ne aumentino il valore e la redditività, ha fatto breccia nella politica, con anche Italia Viva, Forza Italia e Lega disponibili a sostenere una norma in questo senso. Ma la novità arriva da Roma.

Al ministero dei Beni culturali stanno valutando il da farsi: non è ancora arrivata una richiesta formale. Certamente procedere con una legge puntuale per togliere i vincoli della Soprintendenza al Franchi lascia l’ufficio legislativo perplesso: si tratterebbe di un testo troppo attento al dettaglio, quasi fatto ad hoc, anzi, ad stadium, un precedente pericoloso e le leggi devono riguardare uno spettro più ampio di casi a cui possono essere applicate. Questo è comprensibile.

Ma ciò non significa che quando arriverà richiesta non si valuterà se e cosa è opportuno fare. Per restare su un piano più generale si sta valutando se è possibile inserire il caso Franchi in un intervento legislativo che riguardi i consumi dei suoli. Un testo insomma che dovrebbe favorire l’utilizzazione di quanto già c’è piuttosto che procedere con nuove urbanizzazioni. Ma è tutto ancora da decidere.

Corriere fiorentino