Il no della Soprintendenza è arrivato, bocciato definitivamente il restyling del Franchi

La Fiorentina insieme al Comune di Firenze aveva presentato un progetto di restyling del Franchi realizzato da Casamonti (stesso architetto del nuovo c.s. viola). Esso informalmente è stato bocciato d...

La Fiorentina insieme al Comune di Firenze aveva presentato un progetto di restyling del Franchi realizzato da Casamonti (stesso architetto del nuovo c.s. viola). Esso informalmente è stato bocciato dalla Soprintendenza. Si legge che "la Soprintendenza non ritiene possibile demolire in maniera esteta le curve, in quanto parte integrante del monumento", questo è quanto è stato scritto dagli architetti della Soprintendenza. Non si dicono quindi quali interventi si possono fare e quali no ma si ribadisce il valore architettonico dell'impianto il quale va comunque curato e rinnovato. Questo è quanto riporta La Nazione.