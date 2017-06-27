Labaro Viola

Corriere Fiorentino: a giorni un incontro tra Fiorentina e Comune per fare chiarezza sul nuovo stadio

Il comunicato emesso da ACF Fiorentina nella giornata di ieri potrebbe avere ripercussioni significative anche sula realizzazione del nuovo stadio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 giugno 2017 12:29
Corriere Fiorentino: a giorni un incontro tra Fiorentina e Comune per fare chiarezza sul nuovo stadio - Foto nuovo stadio
Foto nuovo stadio
News
Fiorentina
Comune
Corriere Fiorentino
Condividi

Il comunicato di vendita della Fiorentina potrebbe avere ripercussioni anche sul nuovo stadio. Per chiarire questo aspetto nei prossimi giorni potrebbe tenersi un incontro tra il Comune di Firenze e i vertici del club viola, in particolare con Mario Cognigni e Daniela Maffioletti.

Fonte: Il Corriere Fiorentino

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok