Corriere Fiorentino: a giorni un incontro tra Fiorentina e Comune per fare chiarezza sul nuovo stadio
Il comunicato emesso da ACF Fiorentina nella giornata di ieri potrebbe avere ripercussioni significative anche sula realizzazione del nuovo stadio...
A cura di Redazione Labaroviola
27 giugno 2017 12:29
Il comunicato di vendita della Fiorentina potrebbe avere ripercussioni anche sul nuovo stadio. Per chiarire questo aspetto nei prossimi giorni potrebbe tenersi un incontro tra il Comune di Firenze e i vertici del club viola, in particolare con Mario Cognigni e Daniela Maffioletti.
Fonte: Il Corriere Fiorentino