Ass. Vannucci: "Stadio? Inizio lavori a fine 2018. Fiorentina e Comune fanno sul serio"

I tempi sono stati rispettati. L'obiettivo è quello di dare alla città e ai tifosi una casa per la Fiorentina

L'assessore Vannucci, ai microfoni di Radio Blu, ha fatto chiarezza sulla questione del nuovo stadio della Fiorentina: "Si, sono stati rispettati i tempi come ampiamente confermato. Sul nuovo stadio sia la Fiorentina che il Comune stanno facendo sul serio per portare alla città e ai tifosi una "casa" per la Fiorentina e le sue ambizioni. A breve ci sarà una conferenza dei servizi e poi sarà istituito un bando per la realizzazione e la costruzione. I lavori dovrebbero iniziare a fine 2018 inizio 2019. L’idea è quella di non creare soltanto un luogo funzionale alla gara della Fiorentina per i match casalinghi, ma un centro attrattivo per fare socialità e aggregazione in altri momenti e giorni della settimana. La notizia più bella del 2016 della Fiorentina è sicuramente la crescita esponenziale dei due ragazzi del vivaio, Bernardeschi e Chiesa".