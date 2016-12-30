Ag. Dragowski: "Resterà a Firenze fino a fine stagione, non è infelice qui"

Tante voci false. Anche se ci sono altre proposte non le valuteremo

Dariusz Dragowski, padre nonchè agente del giovane portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski, ha parlato a przegladsportowy.pl spendendo alcune parole sul futuro del figlio che, almeno secondo lui, non sembra affatto lontano da Firenze: "Bartlomiej infelice? Sono voci false. Se lascerà la Fiorentina? Anche se ci sono proposte, semplicemente non le valuteremo. Bartlomiej sicuramente sarà a Firenze fino a fine stagione".