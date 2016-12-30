Babacar non convocato in coppa d'Africa, un attaccante è adesso in partenza?

Una notizia che apre a nuovi scenari?

Babacar non è stato convocato dalla propria nazionale per la coppa d'Africa, buona o cattiva notizia in casa viola? Da un lato sicuramente buona poiché Sousa lo avrà a disposizione per tutta la stagione, meno perché negli ultimi tempi ha trovato meno spazio visto l'impiego di Zarate che sta crescendo. Dunque adesso c'è "un gallo di troppo" nel pollaio? Kalinic partirà per la Cina? Chissà, staremo a vedere, i tifosi sperano che la Fiorentina non si privi di nessun elemento...

Gabriele Caldieron