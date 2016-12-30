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Babacar non convocato in coppa d'Africa, un attaccante è adesso in partenza?

Una notizia che apre a nuovi scenari?

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
30 dicembre 2016 16:28
Babacar non convocato in coppa d'Africa, un attaccante è adesso in partenza? - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Babacar non è stato convocato dalla propria nazionale per la coppa d'Africa, buona o cattiva notizia in casa viola? Da un lato sicuramente buona poiché Sousa lo avrà a disposizione per tutta la stagione, meno perché negli ultimi tempi ha trovato meno spazio visto l'impiego di Zarate che sta crescendo. Dunque adesso c'è "un gallo di troppo" nel pollaio? Kalinic partirà per la Cina? Chissà, staremo a vedere, i tifosi sperano che la Fiorentina non si privi di nessun elemento...

Gabriele Caldieron

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