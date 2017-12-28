Nuovo stadio: la Fiorentina ha presentato il progetto definitivo. Ora il Comune valuterà eventuali ritocchi...
Come si apprende da Lady Radio, la Fiorentina ha presentato al Comune di Firenze il progetto definitivo per il nuovo stadio. Adesso la palla passa ai tecnici di Palazzo Vecchio, che dovranno valutare...
A cura di Redazione Labaroviola
28 dicembre 2017 10:59
Come si apprende da Lady Radio, la Fiorentina ha presentato al Comune di Firenze il progetto definitivo per il nuovo stadio. Adesso la palla passa ai tecnici di Palazzo Vecchio, che dovranno valutare se saranno necessarie delle integrazioni oppure no. In ogni caso, un passo avanti verso la futura casa viola.