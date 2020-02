L’idea di Rocco Commisso era quella di dividere le spese con il Comune di Firenze per l’acquisto dell’area Mercafir ma con un bando pubblico aperto questo secondo la Repubblica non può avvenire. Nardella come ha detto nei giorni scorsi non si esprime visto che il bando è stato aperto. Dopo l’offerta condizionata quindi si va verso la bocciatura di questa seconda proposta del presidente viola. Commisso ora sta pensando se partecipare o meno al bando. Esiste la possibilità che verrà fatto un nuovo bando con sconto. Se l’ipotesi stadio alla Mercafir dovesse saltare, il Comune dovrebbe cercare una nuova destinazione per l’area sud.