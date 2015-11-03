Notizie Bando Fiorentina

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Nardella: "Scadenza bando Mercafir? Non ci sto pensando, capiremo cosa fare dopo il 7 aprile"

01 aprile 2020 01:05

Corriere Fiorentino, Commisso-Nardella si incontreranno dopo la scadenza del bando Mercafir

06 marzo 2020 11:33

CorSport, Commisso ha deciso: non si farà nessun nuovo stadio a Firenze

03 marzo 2020 10:59

Nardella: "Mercafir? Avanti con il programma. Il bando è rivolto a chi vuole investire"

02 marzo 2020 20:58

Nuovo stadio si va verso l'addio. Mercafir? No. Opzione Campi? Troppe incertezze. E sul Franchi presto problemi?

27 febbraio 2020 11:51

Bando Mercafir, Commisso-Comune non si possono dividere le spese. Ipotesi nuovo bando con sconto?

24 febbraio 2020 12:11

Bando Mercafir, Commisso vuole dividere il 40-50% delle spese con il Comune. I costi? Forse anche a 100 milioni

23 febbraio 2020 11:17

Bando Mercafir, Commisso non può presentare per legge l'offerta condizionata

20 febbraio 2020 11:41

Bando Mercafir, domenica Commisso decide. Restyling Franchi? Troppi vincoli. Campi? Alternativa ma...

12 febbraio 2020 10:34

Nazione, Commisso potrebbe decidere di non fare lo stadio. Il bando non può subire modifiche

12 febbraio 2020 10:26

Bando Mercafir: Commisso va verso l'offerta condizionata, ecco l'attuale situazione

11 febbraio 2020 11:02

Nuovo stadio: al vaglio il bando della Mercafir, non si escludono altre zone

10 febbraio 2020 10:31

Pubblicato il bando Mercafir, Nardella ora a Commisso chiede di fare "fast, fast, fast"

05 febbraio 2020 10:40

Nardella: "Non c'è nessun rinvio, il bando è pronto tra qualche giorno verrà pubblicato"

01 febbraio 2020 18:53

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