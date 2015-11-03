Notizie Bando Fiorentina

Nardella: "Scadenza bando Mercafir? Non ci sto pensando, capiremo cosa fare dopo il 7 aprile"
01 aprile 2020 01:05
Corriere Fiorentino, Commisso-Nardella si incontreranno dopo la scadenza del bando Mercafir
06 marzo 2020 11:33
CorSport, Commisso ha deciso: non si farà nessun nuovo stadio a Firenze
03 marzo 2020 10:59
Nardella: "Mercafir? Avanti con il programma. Il bando è rivolto a chi vuole investire"
02 marzo 2020 20:58
Nuovo stadio si va verso l'addio. Mercafir? No. Opzione Campi? Troppe incertezze. E sul Franchi presto problemi?
27 febbraio 2020 11:51
Bando Mercafir, Commisso-Comune non si possono dividere le spese. Ipotesi nuovo bando con sconto?
24 febbraio 2020 12:11
Bando Mercafir, Commisso vuole dividere il 40-50% delle spese con il Comune. I costi? Forse anche a 100 milioni
23 febbraio 2020 11:17
Bando Mercafir, Commisso non può presentare per legge l'offerta condizionata
20 febbraio 2020 11:41
Bando Mercafir, domenica Commisso decide. Restyling Franchi? Troppi vincoli. Campi? Alternativa ma...
12 febbraio 2020 10:34
Nazione, Commisso potrebbe decidere di non fare lo stadio. Il bando non può subire modifiche
12 febbraio 2020 10:26
Bando Mercafir: Commisso va verso l'offerta condizionata, ecco l'attuale situazione
11 febbraio 2020 11:02
Nuovo stadio: al vaglio il bando della Mercafir, non si escludono altre zone
10 febbraio 2020 10:31
Pubblicato il bando Mercafir, Nardella ora a Commisso chiede di fare "fast, fast, fast"
05 febbraio 2020 10:40
Nardella: "Non c'è nessun rinvio, il bando è pronto tra qualche giorno verrà pubblicato"
01 febbraio 2020 18:53
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