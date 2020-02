Il presidente viola è tornato in America e non ha ancora preso una decisione definitiva sul bando della Mercafir il quale scadrà il 7 aprile. Secondo i tecnici comunali però essendo un bando pubblico non è tecnicamente e legalmente possibile presentare un’offerta condizionata. Se venisse presentata verrebbe subito esclusa. Vanno necessariamente rispettate le condizioni prefissate nel bando. A riportarlo è La Nazione.