Queste le parole rilasciate a Radio Bruno Toscana dal sindaco di Firenze Dario Nardella: “Abbiamo talmente tanti importanti pensieri ora che non ho idea di cosa accadrà alla scadenza del bando Mercafir. Non mi sono ancora posto questo problema, quando ci sarà la data di scadenza il 7 aprile capiremo cosa fare. I dati della Toscana sul coronavirus? Sono buoni oggi, per i deceduti di Bergamo abbiamo messo a disposizione il nostro forno crematorio, è importante la solidarietà tra città in questo brutto periodo”.