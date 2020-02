Il patron viola Rocco Commisso secondo quanto riporta la Repubblica oggi in edicola è pronto a dire addio alla realizzazione del nuovo stadio. Il presidente della Fiorentina ha già deciso di non prendere parte al bando Mercafir. L’opzione Campi Bisenzio? Troppe incertezze e l’appello da lui fatto ai sindaci della metropoli fiorentina è andato praticamente deserto. Restyling del Franchi? Se non si farà se la Fiorentina dovesse in futuro giocare in Coppa la Uefa potrebbe per determinati vincoli farla giocare in un’altra città. Situazione tutt’altro che tranquilla tra Commisso e Nardella. Presto all’amministrazione verrà inviato uno studio che dimostra quanto sia importante il club viola per l’economia della città.