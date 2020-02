È molto difficile che Commisso torni a valutare l’ipotesi restyling del Franchi visto che la Soprintendenza ha fissato dei vincoli ristretti, il restauro conservativo dell’opera di Nervi con copertura non è un’opzione che piace al presidente viola. Tuttavia a Firenze non ci sono alternative a parte l’area Mercafir che è sempre poco gradita al tycoon. Campi Bisenzio? È un’alternativa per il nuovo stadio ma mancano le infrastrutture necessarie. Domenica potrebbe essere il giorno in cui Comisso comunicherà la sua decisione sul bando Mercafir. A riportarlo è La Nazione.