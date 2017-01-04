La Fiorentina chiede al Comune l'ampliamento del centro sportivo

La Fiorentina ha presentato un progetto al Comune che prevede l'accorpamento di una fascia di verde pubblico esterna alla recinzione adiacente a Viale Paoli

"In casa viola, in attesa della presentazione alla stampa del progetto per il nuovo stadio della Fiorentina e dei futuri sviluppi dell'iter, si pensa anche allo sviluppo del Centro Sportivo.

Ad inizio dicembre scorso la Giunta del Comune di Firenze, con una deliberazione, ha avviato la verifica di assoggettabilità per la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) alla variante urbanistica al RUC (approvato nella primavera del 2015) necessaria ad accogliere il progetto di ampliamento del Centro Sportivo di viale Nervi presentato da ACF Fiorentina il 4 maggio 2016, affinché la Società viola abbia la possibilità di realizzare due campi di calcio in luogo dell'unico esistente.

Come ricorderanno i tifosi gigliati, all'interno del Centro Sportivo erano presenti due campi di allenamento, ma essendo sottodimensionati rispetto alle misure del terreno dell'Artemio Franchi, l'allora tecnico Montella chiese ed ottenne che ne fosse realizzato uno (perpendicolare rispetto ai due in origine) con misure analoghe a quelle dell'adiacente stadio.

La ACF Fiorentina, in qualità di concessionaria dei “Campini”, ha presentato un progetto al Comune che prevede l'accorpamento di una fascia di verde pubblico esterna alla recinzione adiacente a Viale Paoli. In questo modo potranno essere realizzati due campi di allenamento della Prima Squadra di dimensioni maggiori rispetto a quelli esistenti ai tempi di Montella.

L'ampliamento prevede la traslazione di 6.60 metri della recinzione esistente verso viale Paoli, annettendo all'impianto sportivo esistente una superficie di 930 mq. Il progetto prevede infatti la traslazione della recinzione ed il riempimento della zona attualmente sistemata a scarpata per recuperare la quota del campo di gioco. In questo modo potranno essere costruiti due campi di dimensioni regolamentari (di metri 105x68) rendendo più funzionale agli allenamenti la struttura esistente".

Fonte: ilsitodifirenze.it