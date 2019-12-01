Nuovo stadio, Commisso valuta la Mercafir 6 milioni ma il Comune non fa sconti. Nel 2015 la valutazione...

Secondo quanto riporta La Nazione Rocco Commisso valuta l'area Mercafir dove costruire il nuovo stadio 6 milioni ma il prezzo fissato dal Comune di Firenze è pari a 12-13 milioni. Il Comune sembra dec...

Secondo quanto riporta La Nazione Rocco Commisso valuta l'area Mercafir dove costruire il nuovo stadio 6 milioni ma il prezzo fissato dal Comune di Firenze è pari a 12-13 milioni. Il Comune sembra deciso e non destinato a fare sconti considerando inoltre che nel 2015 la stessa area era stata valutata 19 milioni. Non si può poi non tener conto del fatto che sarà tutto di proprietà dalle strutture commerciali ai bar passando per parcheggi e ristoranti localizzati intorno all'impianto sportivo. Il prezzo finale non sarà però deciso dalla giunta ma dalla perizia.