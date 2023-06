La famiglia Nervi dovrà farsene una ragione, il Tar dà ragione al comune sul nuovo stadio Franchi

Nei giorni scorsi la famiglia Nervi aveva fatto ricorso al TAR contro il restyling dello stadio Franchi, contrari da sempre ad ogni tipo di opera di modifica all’impianto. Questa mattina è arrivata la decisione del Tar della Toscana che ha dato ragione al Comune di Firenze e quindi non ci saranno intoppi di questo genere sulle modifiche allo stadio. La famiglia Nervi dovrà mettersi una volta per tutta l’anima in pace, il loro ricorso è stato considerato inammissibile e dunque tutti gli interventi di modifica già decisi si potranno eseguire.

