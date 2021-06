Tgr Rai, la decisione su Ribery entro fine settimana. Intanto lui saluta commosso gli amici

Un commosso Ribery avrebbe salutato alcuni amici prima di partire per la Germania per raggiungere la sua famiglia. Un saluto che, come riporta TGR Rai Toscana, che somiglia molto ad un addio. Negli scorsi giorni Ribery ha incontrato il neo tecnico della Fiorentina Gattuso e i due si sono piaciuti molto. Il problema nasce dal fatto che l’ex allenatore del Napoli vede l’attaccante francese come un asso da giocare negli ultimi minuti delle partite, mentre il numero 7 vorrebbe avere più spazio.

La decisione sulla permanenza di Ribery alla Fiorentina verrà presa entro questo fine settimana, intanto il francese starebbe valutando le offerte che gli arrivano dalla Germania e dall’Arabia Saudita.

